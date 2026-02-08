Dopo il carcere scatta l' espulsione | rimpatriato l' autore di un omicidio commesso a Catania

Da cataniatoday.it 8 feb 2026

Dopo aver scontato la pena in Italia, l’autore dell’omicidio commesso a Catania è stato rimpatriato. Si tratta di un cittadino mauriziano condannato in via definitiva per aver ucciso e nascosto il cadavere. L’uomo, dopo il carcere, è stato trasferito nel suo paese d’origine.

Un cittadino mauriziano, condannato in via definitiva per omicidio doloso e occultamento di cadavere commessi a Catania, è stato espulso dal territorio nazionale al termine della pena detentiva. L'uomo, detenuto nel carcere di Noto, è stato prelevato dagli agenti dell'Ufficio immigrazione della.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

