Dopo il carcere scatta l' espulsione | rimpatriato l' autore di un omicidio commesso a Catania

Dopo aver scontato la pena in Italia, l'autore dell'omicidio commesso a Catania è stato rimpatriato. Si tratta di un cittadino mauriziano condannato in via definitiva per aver ucciso e nascosto il cadavere. L'uomo, dopo il carcere, è stato trasferito nel suo paese d'origine.

Dopo 27 anni, Stellindo Denti, marito di Floride Cesaretti, rompe il silenzio e rivela di sapere chi ha ucciso sua moglie.

Durante un controllo, un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione è stato identificato e sarà rimpatriato.

