Dopo 27 anni il marito di Floride rivela nuove indiziazioni | So chi ha commesso l’omicidio

Dopo 27 anni, Stellindo Denti, marito di Floride Cesaretti, rompe il silenzio e rivela di sapere chi ha ucciso sua moglie. L’uomo, 79 anni, ha deciso di parlare dopo tanti anni di indagini ferme e di dubbi irrisolti, riaccendendo le speranze di trovare finalmente la verità sul delitto avvenuto nel 1998.

Dopo ventisette anni di silenzio, di indagini incerte e di una ricerca che sembrava aver perso ogni traccia, il marito di Floride Cesaretti, Stellindo Denti, 79enne, ha nuovamente acceso i riflettori sull’omicidio della moglie, uccisa a colpi di badile nel cuore della notte il 27 novembre 1998. Non si tratta di un’ennesima richiesta di giustizia inascoltata, ma di un’affermazione concreta: «So chi è l’assassino». L’uomo, che da sempre ha combattuto per la verità, ha ora un nome, un cognome, un indirizzo – quello di un carcere – e una prova che potrebbe cambiare tutto: il DNA trovato sotto le unghie di Floride, secondo lui, corrisponde a quello di un uomo già condannato per un altro omicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Floride Cesaretti

Dopo 27 anni, il marito di Floride Cesaretti torna a parlare e rilancia la pista che potrebbe portare alla svolta nel suo caso.

Il report di Amnesty International delinea le gravi accuse rivolte a Hamas e Israele riguardo a crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel contesto del conflitto del 7 ottobre 2023.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Floride Cesaretti

Argomenti discussi: Sul palcoscenico dopo 27 anni: la compagnia del liceo ci ripensa e fa sold out al Cagnoni; Leila Karrobi morta di leucemia a 27 anni: il fratello le aveva donato il midollo. Le mancavano due esami alla laurea. Anche in ospedale riusciva a trovare il sorriso; So chi è l’assassino di Floride: il marito rilancia la pista 27 anni dopo; Ruben Castellarin muore a 27 anni, il tumore scoperto l'anno scorso. Il papà: Amava il suo lavoro, a breve si sarebbe laureato in...

So chi è l’assassino di Floride: il marito rilancia la pista 27 anni dopoCesaretti venne uccisa a badilate nel 1998. Per l’uomo, il killer è già in carcere per un altro delitto e chiede la comparazione del Dna trovato sotto le unghie della vittima. A contribuire alle indag ... ilrestodelcarlino.it

La discoteca Supermarket di Torino chiude dopo 27 anni. Ultima serata per il locale dei «venerdì elettronici» e delle serate «Turymegazeppa»Sabato 14 febbraio l'ultima notte nel tempo dell'elettronica della periferia nord. Da «Turymegazeppa» al Club To Club: i 27 anni della sala storica a Madonna di Campagna ... torino.corriere.it

Mondo del calcio in lutto: è morto a 39 anni Nicolas Giani, dopo una lunga malattia. Da capitano, ha trascinato la SPAL dalla Serie C alla storica promozione in Serie A. #Tuttosport #Giani - facebook.com facebook

Dopo 40 anni di attesa c’è il riordino fondiario dei territori di Marrubiu, Terralba e Uras x.com