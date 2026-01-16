Fermato durante un controllo era destinatario di un provvedimento di espulsione | sarà rimpatriato

Durante un controllo, un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione è stato identificato e sarà rimpatriato. I Carabinieri di Ravenna continuano con attività di prevenzione e controllo nelle aree dei Giardini Speyer e nei pressi della Stazione ferroviaria, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto della normativa vigente. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di tutela del territorio e di prevenzione di eventuali illeciti.

Prosegue l'attività di controllo e prevenzione messa in atto dai Carabinieri di Ravenna, con particolare attenzione alle aree dei Giardini Speyer e della zona adiacente la Stazione ferroviaria. Nella giornata di ieri, nell'ambito di mirati servizi, il personale della sezione radiomobile di.

