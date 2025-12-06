Ginecologo rifiuta visita a donna trans | condannato per oltraggio sessista

Ilgiornale.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei un ginecologo e non vuoi visitare una donna trans? È un oltraggio sessista. Nessuna boutade, nessuna iperbole. Questo è quello che è stato stabilito in Francia, a Pau per la precisione, dove il professor Victor Acharian è stato condannato per essersi rifiutato di visitare una trans: 800 euro di ammenda. La vicenda registrata nei Pirenei è iniziata nell’agosto del 2023. Emme, donna trans di 26 anni, decise di prenotare un controllo ginecologico di routine via internet, attraverso la celebre piattaforma Doctolib. La giovane – in terapia ormonale da tre anni, ricorda Le Parisien - preoccupata per un dolore al seno, si recò in studio dal dottor Acharian. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ginecologo rifiuta visita a donna trans condannato per oltraggio sessista

© Ilgiornale.it - Ginecologo rifiuta visita a donna trans: condannato per "oltraggio sessista"

