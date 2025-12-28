Livorno | trovata morta nel reparto di psichiatria poche ore dopo il ricovero Aperta inchiesta

A Livorno, una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nel reparto di psichiatria poche ore dopo il ricovero avvenuto il 26 dicembre 2025. La donna, ricoverata con il suo consenso a causa di allucinazioni, è deceduta nel corso della giornata. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause della morte e fare luce sulla vicenda.

