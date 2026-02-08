Domenica In anticipazioni dell’8 febbraio | arrivano Rocío Morales e Mika

Domenica In torna questa domenica alle 14.05 con una puntata ricca di ospiti. Mara Venier accoglierà in studio Rocío Muñoz Morales, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. La conduttrice li intratterrà con interviste e aneddoti, offrendo ai telespettatori un pomeriggio di intrattenimento e conversazioni sincere. La trasmissione va in onda dagli studi Fabrizio Frizzi, pronti a catturare l’attenzione di chi si sintonizza.

Nuovo appuntamento con Domenica In: nella puntata dell'8 febbraio, in diretta dalle 14.05 dagli studi Fabrizio Frizzi, Mara Venier accoglierà nel suo salotto l'attrice Rocío Muñoz Morales, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. Ma non mancheranno un'ampia pagina dedicata a Sanremo e il consueto spazio per attualità e gossip. Gli ospiti di Domenica In dell'8 febbraio. Sono moltissimi gli ospiti che domenica 8 febbraio Mara Venier accoglierà nel suo salotto. Su tutti, l'attrice Rocío Muñoz Morales, che si racconterà tra carriera e vita privata: da poco, infatti, è terminata la lunga relazione con Raoul Bova, che l'ha vista al centro della cronaca rosa per diversi mesi.

