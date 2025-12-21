Anticipazioni Verissimo di oggi 21 dicembre 2025 | ospite Rocìo Morales pronta a parlare

ABBONATI A DAYITALIANEWS Silvia Toffanin torna con il secondo appuntamento del weekend di Verissimo. Ospiti e interviste della puntata di oggi. Oggi, domenica 21 dicembre Verissimo torna su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend, in onda dalle 16. Tra gli ospiti della puntata ci sarà Rocco Casalino, pronto a raccontare il suo nuovo percorso di vita dopo l’addio alla politica. Emozioni e nuovi progetti. Anche Rocío Muñoz Morales sarà presente in studio per parlare di questa nuova fase della sua vita e per presentare il suo terzo romanzo, intitolato La vita adesso. La puntata vedrà inoltre la partecipazione di Heather Parisi, portatrice di energia e vitalità, e di Achille Polonara, l’ex cestista accompagnato dalla moglie Erika. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

