Divini ma umani | la religione romana secondo Maurizio Bettini appassiona il Donizetti

Il professore Maurizio Bettini ha portato in scena al Donizetti una riflessione sulla religione romana, tra divinità e umanità. Durante l’evento, ha spiegato che per capire davvero una cultura bisogna avvicinarsi alle persone che l’hanno vissuta, ascoltando e osservando con attenzione. La sua analisi mette in luce come i miti e le credenze dell’antica Roma siano ancora vivi nel modo in cui oggi percepiamo il sacro e il profano.

"Se si vuole capire una cultura, occorre mettersi con l'occhio e l'orecchio il più vicino possibile a chi l'ha vissuta". E' questa la frase che forse meglio riassume la lezione di Maurizio Bettini andata in scena sabato 7 febbraio al Teatro Donizetti di Bergamo davanti a una platea gremita di studenti e appassionati per il ciclo "Lezioni di Storia": una conferenza che, più che raccontare il passato, ha offerto uno strumento potente per leggere il presente. Ovvero per "cambiare lenti", come ha chiosato il presentatore Max Pavan, per capire la nostra e le altrui culture. "Roma città degli dei" il tema dell'incontro, incentrato sul senso tutto romano del sacro.

