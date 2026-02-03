Lezioni di Storia | al Donizetti arriva Maurizio Bettini

Questa settimana, il teatro Donizetti di Bergamo ospita Maurizio Bettini per una lezione di storia dedicata a Roma, chiamata “La città degli dèi”. Dopo aver attraversato Atene, Venezia e Costantinopoli, il ciclo di incontri continua a portare il pubblico alla scoperta delle grandi capitali culturali. Bettini parlerà di come Roma abbia influenzato l’arte, la religione e la politica nel corso dei secoli, in una serata che promette di approfondire i temi fondamentali della città eterna.

Dopo Atene, Venezia e Costantinopoli, il viaggio tra le Capitali culturali della terza edizione di Lezioni di Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di BCC Oglio e Serio, fa tappa a Roma, " La città degli dèi ". Sabato 7 febbraio alle ore 11 è infatti previsto l'incontro con Maurizio Bettini, docente di Filologia classica all'università di Siena, che offrirà uno spaccato dell'antica Roma dalla prospettiva di autentico laboratorio religioso. Introduce l'incontro il giornalista Max Pavan, responsabile dell'informazione di Bergamo TV.

