L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali viola i diritti umani i giudici danno ragione ad una famiglia non religiosa irlandese
L’insegnamento della religione nelle scuole statali dell’Irlanda del Nord viola i diritti umani. È quanto ha stabilito la Corte Suprema del Regno Unito, accogliendo il ricorso di una famiglia non religiosa che aveva denunciato un approccio troppo orientato al cristianesimo, a scapito del pluralismo e del pensiero critico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
SUPPORTO IRC/IDR (Insegnamento e Insegnanti di Religione) - facebook.com Vai su Facebook
Religione cattolica, crescono il numero di studenti che chiedono l’esonero a scuola: i dati Uaar - A dichiararlo è il report dell’Uaar (Unione Atei e Agnostici Razionalisti) sulla frequenza dell’Insegnamento ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Religione cattolica a scuola, messaggio CEI 2025/ “Educazione all’esistere: alleanza sociale per la speranza” - Il messaggio della CEI per l'insegnamento della religione cattolica a scuola nell'anno 2025- Secondo ilsussidiario.net
Scuola, in Lombardia uno studente su quattro rinuncia all’ora di religione cattolica - La regione è la quinta in classifica, in Italia, per numero di alunni che rinunciano all’insegnamento. Si legge su ilgiorno.it