L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali viola i diritti umani i giudici danno ragione ad una famiglia non religiosa irlandese

L’insegnamento della religione nelle scuole statali dell’Irlanda del Nord viola i diritti umani. È quanto ha stabilito la Corte Suprema del Regno Unito, accogliendo il ricorso di una famiglia non religiosa che aveva denunciato un approccio troppo orientato al cristianesimo, a scapito del pluralismo e del pensiero critico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it