Discesa libera uomini snowboard pattinaggio | primo giorno di medaglie Il programma

Questa mattina si apre ufficialmente la giornata di medaglie ai Giochi invernali. Alle 11.30, gli atleti di sci alpino come Paris, Franzoni, Casse e Schieder scenderanno in pista per la discesa libera. Nel frattempo, a Livigno e Milano, si svolgono le gare di snowboard, freestyle, hockey e pattinaggio di velocità, tutti pronti a conquistare i primi ori in questa manifestazione.

Scattano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e lo fanno col botto. Tra i cinque titoli in palio nella prima giornata dei Giochi c'è infatti la discesa libera maschile che a Bormio assegnerà un oro cui ambiscono anche i nostri Paris, Franzoni, Casse e Schieder. Medaglie da assegnare anche nel fondo, nel salto, nello snowboard e nel pattinaggio di velocità. Questo il programma completo delle gare odierne, con sede e orario (in grassetto le gare che assegnano medaglie): 10.05 - Curling (a Cortina d'Ampezzo): Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia (Round robin doppio misto), 10.

