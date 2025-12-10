Verso Milano-Cortina il punto sugli azzurri | dominio nello snowboard Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura

Mentre la fiamma olimpica arriva in Italia in preparazione di Milano-Cortina 2026, gli sportivi italiani si distinguono con successi nel snowboard e nel pattinaggio di figura, conquistando vittorie e podi di rilievo in Coppa del Mondo. Questi risultati alimentano la fiducia per le prossime sfide olimpiche, sottolineando il forte stato di forma degli azzurri degli sport invernali.

Nella settimana in cui la fiamma olimpica è arrivata in Italia e ha iniziato il suo viaggio in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, gli azzurri degli sport invernali hanno conquistato tre vittorie e 13 podi in Coppa del Mondo, più piazzamenti che fanno ben sperare in ottica Olimpiadi. Biathlon. Nel biathlon Dorothea Wierer a distanza di 10 anni dal primo successo ha rivinto l'opening stagionale, nella stessa località e nello stesso format di gara da cui aveva cominciato il 3 dicembre 2015. A Östersund (Svezia) l'azzurra si è imposta nell'Individuale per soli 3 decimi, grazie a un'incredibile rimonta nella seconda parte di gara.