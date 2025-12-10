Verso Milano-Cortina il punto sugli azzurri | dominio nello snowboard Conti-Macii da record nel pattinaggio di figura
Mentre la fiamma olimpica arriva in Italia in preparazione di Milano-Cortina 2026, gli sportivi italiani si distinguono con successi nel snowboard e nel pattinaggio di figura, conquistando vittorie e podi di rilievo in Coppa del Mondo. Questi risultati alimentano la fiducia per le prossime sfide olimpiche, sottolineando il forte stato di forma degli azzurri degli sport invernali.
Nella settimana in cui la fiamma olimpica è arrivata in Italia e ha iniziato il suo viaggio in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, gli azzurri degli sport invernali hanno conquistato tre vittorie e 13 podi in Coppa del Mondo, più piazzamenti che fanno ben sperare in ottica Olimpiadi. Biathlon. Nel biathlon Dorothea Wierer a distanza di 10 anni dal primo successo ha rivinto l’opening stagionale, nella stessa località e nello stesso format di gara da cui aveva cominciato il 3 dicembre 2015. A Östersund (Svezia) l’azzurra si è imposta nell’Individuale per soli 3 decimi, grazie a un’incredibile rimonta nella seconda parte di gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Inaugurazione nuova sede Federazione Italiana Sport Invernali a Milano: un passo avanti verso Milano-Cortina 2026! Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione della nuova sede FISI in via Andrea Costa 20 a Milano, un importante investimento sul fut - facebook.com Vai su Facebook
?Verso Milano- #Cortina2026, @giomalago a RTL 102.5: “Buone premesse per tregua olimpica durante i giochi” Vai su X
Torcia Olimpica verso la Toscana, tutte le tappe - TOSCANA: La Fiamma dei Giochi Milano Cortina 2026 è pronta a percorrere 18 territori comunali con fine giornata a Siena, Firenze e Livorno. Secondo toscanamedianews.it
