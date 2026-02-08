Disavventura per Marco Travaglio derubato nel corso di uno spettacolo a Latina | Se cercano qualcosa non troveranno nessun segreto

Durante uno spettacolo a Latina, Marco Travaglio è stato derubato. Il giornalista torinese, noto direttore de Il Fatto Quotidiano, ha raccontato di aver subito un furto durante la serata.

Disavventura per il giornalista torinese Marco Travaglio, direttore responsabile de Il Fatto Quotidiano. Nella serata di giovedì 5 febbraio 2026, mentre si trovava al teatro D'Annunzio di Latina con il suo spettacolo ‘Cornuti e contenti’ che mette insieme satira politica e attualità, qualcuno gli.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Travaglio, disavventura per il direttore del Fatto Quotidiano: derubato di pc e tablet durante il suo spettacoloMarco Travaglio è stato derubato mentre era impegnato nel suo spettacolo in teatro a Latina. Giovedì scorso, mentre il giornalista si esibiva sul palco, dal suo camerino sono spariti il suo tablet e i ... affaritaliani.it

Marco Travaglio era sul palco quando qualcuno è entrato nel suo camerino e ha portato via due computer portatili e un tablet custoditi tra i suoi effetti personali Il portafoglio, invece, non è stato toccato facebook

