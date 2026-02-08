Diretta gol Serie A LIVE | Banda decide Lecce Udinese ora tocca a Sassuolo Inter

Nella 24esima giornata di Serie A, il Lecce batte l’Udinese grazie a un gol di Banda. Ora si attende il match tra Sassuolo e Inter, che promette emozioni. La giornata continua con tutte le partite in diretta, aggiornate minuto per minuto con sintesi, risultati e moviola.

La partita tra Lecce e Udinese si gioca oggi nel corso della 24esima giornata di Serie A.

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla Serie A 20242025: risultati, sintesi e cronaca delle partite della 16ª giornata, tra cui Napoli-Parma e Inter-Lecce.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: il Lecce batte un colpo salvezza! (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net

Serie A: Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1. Alle 18 Sassuolo-Inter, poi Juventus-LazioLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1. Alle 18 Sassuolo-Inter, poi Juventus-Lazio ... tg24.sky.it

Calcio, Lecce-Udinese 2-1, decide una punizione di Banda facebook

#Lecce 2-1 #Udinese at the 90th minute, Lameck Banda! #LecceUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com