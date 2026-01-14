Diretta gol Serie A LIVE | Napoli fermato sullo 0-0 dal Parma ora tocca a Inter Lecce

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla Serie A 2024/2025: risultati, sintesi e cronaca delle partite della 16ª giornata, tra cui Napoli-Parma e Inter-Lecce. Questa panoramica offre una visione chiara e precisa degli eventi, con dettagli su tabellini, moviola e approfondimenti, per rimanere sempre informato sull’andamento del campionato senza sensazionalismi.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. Ore 20:45 – SEGUI IL LIVE

Napoli-Parma, il risultato in diretta LIVE - Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17 pareggi, 23 sconfitte); inoltre gli emiliani hanno ... sport.sky.it

LIVE Serie A, Inter-Lecce: Diouf sulla fascia, fuori Lautaro | Formazioni UFFICIALI e cronaca IN DIRETTA - L'Inter di Chivu affronta il Lecce di Di Francesco nel recupero di Serie A. interlive.it

#NapoliParma diretta Serie A: segui il match al Maradona LIVE x.com

