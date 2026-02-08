Diretta gol Serie A LIVE | Banda decide Lecce Udinese

La partita tra Lecce e Udinese si gioca oggi nel corso della 24esima giornata di Serie A. Banda segna il gol decisivo che permette ai friulani di portare a casa i tre punti. La cronaca della partita è ricca di azioni, con occasioni per entrambe le squadre, ma alla fine è Banda a trovare la rete che fa la differenza. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta, mentre le squadre si sfidano per conquistare punti importanti in campionato.

