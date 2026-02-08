Dipiazza vs Cisint | Comunità islamica integrata da secoli ha il mio rispetto e conforto

Trieste si prepara a una nuova polemica tra il sindaco Roberto Dipiazza e l’europarlamentare Cisint. Dopo che quest’ultima ha richiesto di verificare la regolarità di una moschea in città, Dipiazza ha risposto senza mezzi termini: “Trieste non ha bisogno di una come Cisint”. La questione ha riacceso i nervi tra le due figure politiche, mentre la comunità islamica locale ribadisce di essere integrata da decenni e di sentirsi rispettata e confortata.

"Trieste non ha bisogno di una come Cisint". Lo dichiara il sindaco Roberto Dipiazza a Il Piccolo, dopo che al quotidiano locale era filtrata la notizia – anticipata tre mesi fa – che l'europarlamentare aveva fatto un accesso civico in Comune per verificare la regolarità di una moschea e un.

