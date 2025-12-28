Via Teresa Mattei la comunità islamica ripulisce i muri dalle scritte Il sindaco | Un esempio da seguire
A via Teresa Mattei, la comunità islamica ha deciso di ripulire i muri dalle scritte offensive, contribuendo a migliorare il decoro urbano. Il sindaco ha commentato l'iniziativa come un esempio positivo di collaborazione e rispetto reciproco, volto a promuovere un ambiente più accogliente e condiviso. Un gesto che rafforza il senso di comunità e il rispetto delle diversità nella città di Livorno.
Sui quei muri di via Teresa Mattei c'erano scritte di ogni tipo, alcune delle quali anche molto offensive che con Livorno ci combinavano poco o nulla. “Uno spettacolo indecoroso” lo ha descritto il sindaco Luca Salvetti. E così alcuni rappresentanti della comunità islamica hanno deciso di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Presentazione del libro 'Scritte sui muri, scritte da duri'
Leggi anche: Scritte pro Pal sulla sinagoga a Roma, lo sfregio sui muri a Monteverde. I due incappucciati ripresi nella notte. La Comunità Ebraica: «Clima intimidatorio»
Arci Chicchi APS omaggia la partigiana Maria Teresa Mattei con una nuova sede a Palmi: una serata conviviale con la presentazione delle attività 2025/2026 - facebook.com facebook
La prima pagina del verbale originale della seduta del #22dicembre 1947: si approva il progetto di #Costituzione. In conclusione le firme di Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea, e di Teresa Mattei, segretario e componente dell’Ufficio di Presidenza d x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.