Via Teresa Mattei la comunità islamica ripulisce i muri dalle scritte Il sindaco | Un esempio da seguire

A via Teresa Mattei, la comunità islamica ha deciso di ripulire i muri dalle scritte offensive, contribuendo a migliorare il decoro urbano. Il sindaco ha commentato l'iniziativa come un esempio positivo di collaborazione e rispetto reciproco, volto a promuovere un ambiente più accogliente e condiviso. Un gesto che rafforza il senso di comunità e il rispetto delle diversità nella città di Livorno.

