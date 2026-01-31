Il comitato interforze per la sicurezza nazionale della Lega ha aperto il dibattito sull’Islam, sottolineando che non si tratta di un nemico, ma di un fenomeno complesso da affrontare con ragione e rispetto. La posizione è chiara: niente allarmismi, ma un’attenzione concreta e strategica.

Il Cisint, il comitato interforze per la sicurezza nazionale della Lega, ha affrontato il tema dell’Islam in un dibattito pubblico che ha messo in luce una posizione non ideologica ma strategica: l’Islam non è un nemico, ma un fenomeno sociale, culturale e politico da affrontare con ragione, rispetto e consapevolezza. L’intervento, tenuto in un incontro riservato a esperti di sicurezza e politica interna, ha sottolineato come la presenza musulmana in Italia non sia un problema in sé, ma richieda un’analisi attenta per contrastare forme di radicalizzazione e di sottomissione ideologica che minacciano la convivenza democratica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisint: l’Islam non è un nemico, ma un tema da affrontare con ragione e rispetto

Approfondimenti su Cisint Islam

Questa sera a Trieste, l’europarlamentare Anna Maria Cisint ha preso parola durante l’evento “Come l’Islam vuole conquistarci”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cisint Islam

Argomenti discussi: Cisint a Trieste: Nella Lega molte anime e confronto, dobbiamo combattere sottomissione all'Islam (VIDEO); Islam e Occidente, l’allarme della Lega: Così vogliono conquistarci; Cisint (Lega) sull'Islam, lottare contro la sottomissione per mantenere la libertà; Monfalcone, sentenza storica sul funzionamento dei centri islamici.

Cisint a Trieste: Nella Lega molte anime e confronto, dobbiamo combattere sottomissione all'Islam (VIDEO)Intervista all'europarlamentare, a margine dell'evento Come l'Islam vuole conquistarci, che commenta il dibattito interno al suo partito con la possibile scissione della corrente di Vannacci ... triesteprima.it

Cisint: Radicalizzazione islamica già realtà, a Trieste incontro per spiegare cosa sta accadendo (VIDEO)L’europarlamentare Anna Cisint ha annunciato in diretta un incontro pubblico dedicato al tema della radicalizzazione e dell’islam politico, in programma venerdì 30 gennaio alle 18.30 alla stazione mar ... triestecafe.it

Cisint (Lega), ascoltato commuovente grido di libertà contro regime islamico. Europarlamentare alla manifestazione di Trieste "Ho ascoltato il commuovente grido di libertà contro il regime islamico. Siamo e saremo la loro voce nelle Istituzioni. A Trieste per so - facebook.com facebook