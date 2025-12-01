Da oggetto misterioso a jolly | Diouf vuole prendersi l’Inter

Inter, il primo rinforzo di gennaio è già a Milano. Favorita anche dal regolamento FIFA che impedisce di giocare per tre squadre diverse nella stessa stagione calcistica, l’Inter può avere un insospettabile jolly in più senza dover ricorrere al calciomercato: Andy Diouf. (Ansa Foto) – calciomercato.it “Attenzione, non sarà Diouf quello buono tra Luis Henrique e Sucic?”. Questo l’interrogativo lanciato dalla Gazzetta nel dare un bel 6.5 in pagella al centrocampista francese. Anche se due indizi non fanno ancora una prova, l’ex Lens nel derby e contro il Pisa ha mostrato netti segni di miglioramento, mettendo in mostra un coraggio e una determinazione sconosciuti al brasiliano ex Marsiglia, in un ruolo non suo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da oggetto misterioso a jolly: Diouf vuole prendersi l’Inter

Contenuti che potrebbero interessarti

Da oggetto misterioso, a risorsa che si sta rivelando sempre più utile a partita in corso Mercoledì sera contro il Venezia in Coppa Italia è atteso il suo esordio da titolare Come vi è sembrato nelle ultime uscite? - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, #Diouf oggetto misterioso ma nel #calciomercato di gennaio non potrà essere ceduto a un'altra squadra [ @GuarroPas] calciomercato.com/liste/inter-di… Vai su X

Da acquisto più oneroso del mercato dell'Inter a giocare 11 minuti: che fine ha fatto Diouf? - In casa Inter, in questi primi 40 giorni di stagione, c'è ancora un oggetto misterioso: il centrocampista francese Andy Diouf. Segnala tuttomercatoweb.com

L'oggetto misterioso Diouf al posto del romanista Koné. E l’Inter non ha (ancora?) cambiato modulo - Con un extra budget in mano, e le idee forse non chiarissime su come usarlo, dopo aver chiuso la telenovela Lookman ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Inter, Diouf oggetto misterioso: non può andare via a gennaio - Andy Diouf non ha ancora trovato il suo posto nel mondo Inter e ad oggi, almeno dall’esterno, non ci sono sufficienti strumenti per capire entro quanto tempo e se mai il centrocampista francese ... Riporta calciomercato.com