Santi, poeti e artisti di ogni tempo hanno cercato un sentiero, una via, una luce, una consolazione e una redenzione per la vita ultraterrena, ma anche per il mondo terreno. Sarà dunque come un viaggio, anzi un cammino, il recital - concerto "Dio senza regola", ideato da Lalo Cibelli e Alessandra Anderlini, che verrà presentato oggi alle 17 al Piccolo Teatro Alberione di via III febbraio. Da sempre – e tanto più oggi – cerchiamo risposte a un’esistenza che ci appare spesso ingiusta, dilaniata da guerre e dall’odio, dallo sprezzo per il diverso,dall’arroganza e dal razzismo. Lo spettacolo – concepito nel solco del Giubileo dedicato alla speranza – è pensato come l’ascesa a un ideale "Sacro Monte" in tre tappe che sono come tre livelli, il cammino, il viaggio e il pensiero mistico, in un’esplorazione continua dell’intimità profonda dell’essenza umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dio senza regola" è il recital di Lalo Cibelli

