Gluck che farebbe Orfeo senza il dio Amore
Nel primo dei suoi Pezzi fantastici, E.T.A. Hoffmann immagina Gluck tornare dall’oltretomba per svelare ai non esperti il segreto della sua arte. Questa narrazione offre uno sguardo immaginario sulla figura del compositore, collegandolo alla leggenda di Orfeo e al potere della musica. Un’interpretazione che invita a riflettere sul valore e sulla profondità della creazione artistica nel contesto della storia musicale.
Nel primo dei suoi Pezzi fantastici, E.T.A. Hoffmann immagina che Christoph Willibald Gluck torni dall'oltretomba per rivelare ai profani il segreto della propria arte. Per tutto il racconto, il compositore.
Gluck, che farebbe Orfeo senza il dio Amore.
