Berenbruch rivela | Mi sono sempre ispirato a quell’ex Inter io in questo club da quando ho 15 anni
Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter U23, Thomas Berenbruch, è tra i protagonisti del Matchday Programme per Inter Liverpool: le sue parole. Intervistato sui canali ufficiali del club nerazzurro per il Matchday Programme di Inter Liverpool, il centrocampista dell’ Inter U23, Thomas Berenbruch, si è raccontato così- IL MIO ARRIVO ALL’INTER – « Ho lavorato per diventare un giocatore affidabile che lotta sempre fino in fondo. Quando sono arrivato all’Inter avevo 15 anni, nel Settore Giovanile nerazzurro sono cresciuto molto dal punto di vista tecnico e mentale, lavorando ogni giorno per interpretare nel modo più completo il ruolo di centrocampista ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Berenbruch: "Mi ispiro a un ex interista. In nerazzurro dai 15 anni, ho imparato che..." - Tornato da poco dopo un lungo infortunio, Thomas Berenbruch si racconta nel Matchday Programme di Inter- Secondo msn.com
