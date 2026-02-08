Dietro l' oro di Lollobrigida | la preparazione durissima dei pattinatori

Questa sera, il secondo episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition” mostra quanto sia difficile la preparazione dei pattinatori italiani. Il documentario, prodotto dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, svela i sacrifici e gli sforzi che ci sono dietro alle performance degli atleti in vista di Milano Cortina 2026. Lo spazio si concentra sulle storie di chi si allena duramente ogni giorno per conquistare un posto ai Giochi.

Il secondo episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

