la sindrome cinese dei fratelli pattinatori

Le Olimpiadi si avvicinano, ma alcuni atleti arrivano con qualche sorpresa. È il caso di Shaolin Sándor e Shaoang Liu, i fratelli ungheresi che hanno scelto di gareggiare per la Cina. Nati a Budapest da madre magiara e padre asiatico, i due hanno deciso di cambiare bandiera, vivendo ora un'esperienza inedita ai Giochi. Dopo aver già vinto medaglie olimpiche nel pattinaggio di velocità, questa volta si troveranno a competere sotto la bandiera cinese, segnando una svolta nella loro carri

Le Olimpiadi sono alle porte e c’è chi ci arriva a marcia indietro. Per esempio Shaolin Sándor e Shaoang Liu, passati dalla bandiera ungherese a quella cinese: nati a Budapest da madre magiara e padre asiatico, i due fratelli ai Giochi vivranno una prima volta, nonostante siano già stati campioni olimpici nel pattinaggio di velocità. Dopo i trionfi di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, i Liu hanno infatti scelto di seguire la loro ex allenatrice Zhang Jing, passata alla guida del team cinese. “Sono atleti maturi e disciplinati, un esempio per i più giovani”, ha dichiarato Zhang, che ha strappato i sogni di una nazione uscita da Pechino 2022 con tre medaglie in tutto, uno oro e due bronzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

