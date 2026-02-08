La maternità non ferma le atlete di alto livello. Francesca Lollobrigida, insieme a Josefa Idem e Arriana Errigo, dimostrano che si può continuare a vincere anche con un bambino in braccio. Tuttavia, lo sport di squadra resta un campo difficile da gestire quando si diventa mamme.

La neo campionessa olimpica, che a Pechino aveva vinto argento e bronzo, scriveva questo prima dei giochi. «La mia quarta Olimpiade. La mia prima da mamma. Alle scorse Olimpiadi avevo raggiunto il punto più alto della mia carriera e la consapevolezza di essere nel momento migliore della mia vita sportiva. Eppure ho scelto di fermarmi. Non per mancanza di sogni, ma perché ce n’era uno ancora più grande da costruire insieme a mio marito, che non ha mai smesso di rispettare e sostenere la mia vita da atleta. Non volevo rinunciare alla famiglia né al sogno di un’ Olimpiade in casa. Sono diventata mamma a Maggio 2023 e ad Ottobre 2023 ero di nuovo in gara sui pattini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando la maternità porta l'oro, Francesca Lollobrigida e le altre

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo oro olimpico tra le braccia del figlio Tommaso.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Quando la maternità porta l'oro, Francesca Lollobrigida e le altre; Anticipazioni Forbidden Fruit, 2-7 febbraio 2026: Yildiz è in dolce attesa - fem; Mentre Brooklyn Beckham e Nicola Peltz valutano la maternità surrogata o l’adozione, Victoria e David reagiscono… con il Progetto Cruz; Ricordando i ruoli classici di Catherine O’Hara.

Quando la maternità porta l'oro, Francesca Lollobrigida e le altreDa Josefa Idem ad Arriana Errigo passando per una delle più grandi velociste di sempre. La maternità non ferma la carriera delle atlete, ma resta il problema degli sport di squadra ... vanityfair.it

Social freezing: quando la maternità arriva dopo la malattia«Il tumore non mi ha tolto il sogno di diventare madre» dice Gabriella, che ci racconta la sua storia nella pagina seguente. Come lei, in Italia circa 450 donne ogni anno congelano i propri ovociti ... donnamoderna.com

Noi siamo stanchi e andiamo a letto, convinti che a volte la realtà supera qualsiasi sogno. Francesca Lollobrigida, la magia dello sport oltre ogni immaginazione. #MilanoCortina2026 facebook

Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio x.com