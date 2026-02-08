DGA Awards 2026 | Paul Thomas Anderson trionfa e punta dritto all’Oscar

Sabato sera, la direzione di Paul Thomas Anderson ha dominato i DGA Awards 2026. Il regista ha vinto il premio come miglior direttore e ora si aspetta solo l’ufficialità per l’Oscar. La vittoria mette in salita la strada degli altri candidati, e Anderson si prepara a puntare forte alla statuetta più ambita.

La strada verso l'Oscar alla miglior regia sembra ormai tracciata. Sabato sera, durante la 78ª edizione dei DGA Awards, la Directors Guild of America ha incoronato Paul Thomas Anderson per la sua direzione in Una Battaglia Dopo L'Altra ( One Battle After Another ). Il regista ha avuto la meglio su una concorrenza agguerritissima che includeva Ryan Coogler ( Sinners ), Josh Safdie ( Marty Supreme ), Chloé Zhao ( Hamnet ) e Guillermo del Toro ( Frankenstein ). LEGGI ANCHE: Le nomination dei DGA Awards 2026 La vittoria di Anderson non è solo un riconoscimento di prestigio, ma un segnale statistico quasi infallibile: negli ultimi cinque anni, il vincitore del DGA ha sempre bissato il successo agli Oscar (come accaduto recentemente a Christopher Nolan per Oppenheimer e Sean Baker per Anora ).

