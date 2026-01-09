DGA Awards 2026 | Paul Thomas Anderson tra i candidati alla vittoria

Il Directors Guild of America ha annunciato le nomination per i DGA Awards 2026, giunti alla 79ª edizione. Questi riconoscimenti distinguono l’eccellenza nella regia di film, televisione, documentari e spot pubblicitari. Tra i candidati figura anche Paul Thomas Anderson, noto regista statunitense. La cerimonia di premiazione si svolgerà nei prossimi mesi, riconoscendo i migliori professionisti del settore.

Il Directors Guild of America (DGA) ha annunciato stanotte le nomination per la 79ª edizione degli Outstanding Directorial Achievement Awards, che celebrano l’eccellenza nella regia per film, TV, documentari e spot. La cerimonia si terrà il 7 febbraio 2026 al Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Le nomination mettono in evidenza un mix di cinema indipendente e blockbuster, con One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) e Sinners (I Peccatori) come frontrunners grazie alle regie visionarie di Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler (entrambi candidati ai DGA Awards). Guillermo del Toro si conferma maestro del fantasy con Frankenstein, mentre Chloe Zhao porta eleganza storica in Hamnet. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

