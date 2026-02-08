Defibrillatore rimosso dopo l’uso Presidio vitale da ripristinare

Il defibrillatore di piazza Leopardi a Recanati è stato tolto dopo che è stato usato due volte negli ultimi mesi. Ora i cittadini si chiedono quanto tempo ci vuole per rimetterlo in funzione e se questa attesa possa mettere a rischio altre vite. La paura cresce, perché il dispositivo è un aiuto concreto in situazioni di emergenza, ma sembra che il suo ripristino non sia sempre rapido come dovrebbe.

Il defibrillatore automatico esterno (Dae) collocato in piazza Leopardi a Recanati è stato protagonista di almeno due interventi salvavita nell’ultimo anno, ma la sua gestione sta sollevando preoccupazioni nella comunità per i tempi con cui il dispositivo è ripristinato dopo ogni utilizzo. Nel giugno scorso, il defibrillatore è stato impiegato per assistere un uomo colto da infarto nella piazza principale della città. Dopo quell’intervento, il Dae è stato rimosso per le verifiche tecniche, ma sono trascorse diverse settimane prima che venisse ricollocato nella sua teca, l’"oblò", nei pressi della chiesa di San Domenico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Defibrillatore rimosso dopo l’uso. Presidio vitale da ripristinare Approfondimenti su Recanati PiazzaLeopardi Rimosso il volto dell’angelo con Giorgia Meloni su ordine del Vaticano: «Ora bisogna ripristinare i tratti originari del viso» La Chiesa di San Lorenzo in Lucina ha rimosso il volto di Giorgia Meloni dall’affresco. Addio a ‘La Leonarda’. Capitale dei vestiti usati e presidio in San Vitale: "Schiacciati dai cantieri" Il negozio di vestiti usati ‘La Leonarda’ chiude i battenti il 28 febbraio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Recanati PiazzaLeopardi Argomenti discussi: Defibrillatore rimosso dopo l’uso. Presidio vitale da ripristinare. Defibrillatore rimosso dopo l’uso. Presidio vitale da ripristinareIl defibrillatore automatico esterno (Dae) collocato in piazza Leopardi a Recanati è stato protagonista di almeno due interventi salvavita nell’ultimo anno, ma la sua gestione sta sollevando ... ilrestodelcarlino.it Edoardo Bove, la rinascita dopo il defibrillatore: come sta il centrocampista oggiEdoardo Bove e il defibrillatore: come sta oggi il centrocampista dopo l’arresto cardiaco sul campo nel dicembre 2024 e il lungo percorso di riabilitazione. notizie.it Claudia Luberti, 36 anni, è deceduta per un malore di natura cardiaca. Sul posto presenti medici e defibrillatore #ilcentro facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.