Rimosso il volto dell’angelo con Giorgia Meloni su ordine del Vaticano | Ora bisogna ripristinare i tratti originari del viso

La Chiesa di San Lorenzo in Lucina ha rimosso il volto di Giorgia Meloni dall’affresco. Il Vaticano avrebbe dato l’ordine di cancellare l’immagine, che ora dovrà essere ripristinata, secondo quanto si apprende. La decisione ha suscitato reazioni e polemiche nella zona.

Il volto di Giorgia Meloni apparso nell'affresco della chiesa di San Lorenzo in Lucina è stato rimosso su ordine del Vaticano. E ora il Vicariato, «preso atto che l'opera presentava fisionomie non conformi all'iconografia originale e al contesto sacro», chiede che «si provveda al ripristino dei tratti originari del volto» dell'angelo restaurato. Richiesta che arriva, spiegano, «nell'esclusivo interesse della tutela del luogo di culto e della sua funzione spirituale». Il Vicariato ci tiene inoltre a rinnovare «il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico ecclesiale, sempre attraverso una leale e costante collaborazione con le istituzioni dello Stato preposte alla tutela».

