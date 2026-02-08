Questa mattina un'auto ha preso il volo sul cordolo di una rotonda, poi si è schiantata e ha perso olio lungo la strada. La vettura si è allontanata subito dopo l’incidente, lasciando dietro di sé una chiazza visibile per decine di metri. La polizia ha rintracciato il conducente e gli ha comminato una multa.

Era “decollato” sul cordolo della rotonda, aveva perso olio motore sulla carreggiata e si era dileguato. Gli agenti della Polizia Locale hanno rintracciato il veicolo e hanno sanzionano il proprietario, che ha poi presentato ricorso: ricorso poi rigettato dal giudice di pace.L’episodio era.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Decolla Rotonda

I carabinieri di Jesi hanno identificato il conducente di un veicolo che ha causato danni alla vetrata di uno studio professionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

fiat panda perde olio

Ultime notizie su Decolla Rotonda

Argomenti discussi: Decolla sul cordolo e poi perde olio per decine di metri: rintracciato e multato; Fotovoltaico sullo stadio e accordo col Comune: la Cer decolla.