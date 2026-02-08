Decolla sul cordolo e poi perde olio per decine di metri | rintracciato e multato
Questa mattina un'auto ha preso il volo sul cordolo di una rotonda, poi si è schiantata e ha perso olio lungo la strada. La vettura si è allontanata subito dopo l’incidente, lasciando dietro di sé una chiazza visibile per decine di metri. La polizia ha rintracciato il conducente e gli ha comminato una multa.
Era “decollato” sul cordolo della rotonda, aveva perso olio motore sulla carreggiata e si era dileguato. Gli agenti della Polizia Locale hanno rintracciato il veicolo e hanno sanzionano il proprietario, che ha poi presentato ricorso: ricorso poi rigettato dal giudice di pace.L’episodio era.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Decolla Rotonda
Precipita nel vuoto per decine di metri: è gravissimo
Perde il controllo dell'auto e danneggia la vetrata di uno studio, rintracciato il conducente
I carabinieri di Jesi hanno identificato il conducente di un veicolo che ha causato danni alla vetrata di uno studio professionale.
fiat panda perde olio
Ultime notizie su Decolla Rotonda
Argomenti discussi: Decolla sul cordolo e poi perde olio per decine di metri: rintracciato e multato; Fotovoltaico sullo stadio e accordo col Comune: la Cer decolla.
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.