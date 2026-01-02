Perde il controllo dell' auto e danneggia la vetrata di uno studio rintracciato il conducente

I carabinieri di Jesi hanno identificato il conducente di un veicolo che ha causato danni alla vetrata di uno studio professionale. L’incidente, avvenuto recentemente, ha portato alla necessità di rintracciare il responsabile, ora individuato dalle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche finalizzate a garantire la sicurezza e la responsabilità sulla strada.

JESI – I carabinieri di Jesi hanno individuato il conducente del veicolo che ha danneggiato la porta-vetrata d'ingresso di uno studio professionale a Jesi. L'incidente era avvenuto poco dopo le 21 della sera del 31 dicembre, quando un 41enne residente in città aveva perso il controllo dell'auto.

