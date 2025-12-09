Precipita nel vuoto per decine di metri | è gravissimo

È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civile di Brescia l’uomo di 58 anni precipitato ieri pomeriggio mentre stava scalando una parete rocciosa a Marone, sul versante bresciano del lago d’Iseo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di lunedì 8 dicembre, durante un’uscita in cordata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

