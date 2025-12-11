UAE estradita l’imprenditore italiano Danilo Coppola in conformità al trattato bilaterale

Gli Emirati Arabi Uniti hanno estradato l'imprenditore italiano Danilo Coppola, in conformità al trattato bilaterale tra i due paesi. La decisione è stata ufficialmente confermata durante una telefonata tra il Ministro della Giustizia degli EAU, Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, e il Ministro italiano della Giustizia, Carlo Nordio.

La decisione è stata confermata durante una telefonata tra Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, Ministro della Giustizia degli EAU, e il Ministro italiano Carlo Nordio. Entrambi hanno ribadito che l’estradizione è avvenuta nel pieno rispetto del trattato bilaterale vigente tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. In una dichiarazione congiunta diffusa dall’agenzia di stampa WAM, i ministri hanno affermato: “Questi accordi dimostrano il nostro impegno nel rafforzare la cooperazione in materia legale e giudiziaria, nel rispetto dei più alti standard internazionali e nel contrasto ai crimini gravi e alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Citypescara.com