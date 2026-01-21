Diego Barba dal carcere al risarcimento per ingiusta detenzione | il caso dell' ex investigatore accusato di essere mandante di un omicidio

Diego Barba, ex investigatore, ha vissuto un grave percorso giudiziario: condannato a 23 anni per omicidio, è stato successivamente assolto e ha ottenuto un risarcimento per ingiusta detenzione. La vicenda evidenzia le complessità e le criticità del sistema giudiziario italiano, tra errori, attese e riconoscimenti di ingiustizie. Un caso che invita alla riflessione sulla tutela dei diritti e sulla necessità di garanzie processuali più efficaci.

Da una condanna a 23 anni, come mandante di un delitto efferato, fino all'assoluzione piena, in mezzo oltre sei anni di carcere e un risarcimento per ingiusta detenzione molto controverso. Questa la vicenda processuale, che va avanti dal 2011, di Diego Barba, 58 anni, ex investigatore di Desio.

