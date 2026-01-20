Australian Open 2026 | Sinner guida la carica azzurra Shelton e Fritz avanti

Al termine della terza giornata degli Australian Open 2026, sono cinque gli italiani che hanno conquistato il passaggio al secondo turno. Sinner guida la rappresentanza azzurra, insieme a Shelton e Fritz, dimostrando la buona forma del tennis italiano in questa edizione del torneo.

Si chiude la terza giornata degli Australian Open 2026 e, a questo punto, si può certificare il numero di italiani che hanno guadagnato l'accesso al secondo turno: cinque. Tutti, però, da una sola parte del tabellone, quella bassa, il che significa che in chiave azzurra ci saranno, per buona misura, dei giorni alterni che somigliano tanto alle targhe alterne. Differenti i tipi di successi dei tricolori: per Jannik Sinner tutto facile fino al ritiro del francese Hugo Gaston, per Lorenzo Musetti (molto) meno prima che il fisico del talentuoso belga Raphael Collignon salutasse l'Australia senza avvertire adeguatamente il proprietario di detto corpo.

