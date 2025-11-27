Programmare con l’IA | cos' è il vibe coding e come funziona

Repubblica.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie agli LLM, tutti possono scrivere codice partendo da conoscenze base di programmazione. Per evitare esperienze frustranti serve però capire almeno un po’ cosa l’IA stia facendo, anche perché errori e allucinazioni non mancano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Programmare con l’IA: cos'è il vibe coding e come funziona

