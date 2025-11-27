Programmare con l’IA | cos' è il vibe coding e come funziona
Grazie agli LLM, tutti possono scrivere codice partendo da conoscenze base di programmazione. Per evitare esperienze frustranti serve però capire almeno un po’ cosa l’IA stia facendo, anche perché errori e allucinazioni non mancano. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vuoi creare un sito web? L'AI è il tuo nuovo codista Vuoi lanciare il tuo progetto online ma non sai dove iniziare. O hai provato a imparare a programmare e ti sei perso tra sintassi e bug incomprensibili. O paghi sviluppatori freelance che costano una fortu - facebook.com Vai su Facebook