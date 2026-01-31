Un angelo ora ha il viso di Meloni | spunta il ritratto dal restauro in una basilica a Roma Sui social la battuta della premier

Un ritratto restaurato in una basilica di Roma fa parlare sui social. Si tratta di un’immagine di un angelo, ora con il volto di Meloni, che ha suscitato commenti e battute tra gli utenti. La firma del restauro è di Bruno Valentinetti, che si presenta come sacrestano e decoratore volontario in parrocchia. La scena ha attirato l’attenzione di molti, anche perché il volto del politico è comparso in modo inaspettato in un’opera religiosa.

La firma del restauratore è di Bruno Valentinetti che si presenta come sacrestano e decoratore. In parrocchia viene descritto come un volontario.

