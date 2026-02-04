Angelo Meloni addio al viso della premier | torna la versione precedente

A Roma, il volto di Giorgia Meloni torna a vedersi come prima. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, Bruno Valentinetti, il sacrestano e restauratore, ha rimosso le modifiche fatte all’immagine dell’angelo. Ora il viso dell’angelo appare come era originariamente, senza più le somiglianze con la premier. La notizia fa discutere tra chi aveva apprezzato il restauro e chi invece preferiva la versione precedente.

Nuovo capitolo dell’ormai celebre “caso dell’angelo” restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma e risultato somigliante al volto della premier Giorgia Meloni, ad opera del sacrestano e restauratore Bruno Valentinetti. Volto che potrebbe cambiare fattezze, o meglio, tornare a quelle originali, “ante restauro” e potrebbe essere lo stesso sacrestano a doverci rimettere le mani. Polemiche e dibattiti a vario titolo continuano a tenere banco e scatenano l’ironia virale. E davanti alla basilica si allunga la fila di chi vuole constatare di persona se quest’angelo è davvero così meloniano, tra selfie e flash. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Un architetto ha condiviso sui social una foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scattata prima del restauro che ha scatenato molte polemiche.

Un affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina mostra un angelo dal volto che ricorda molto quello di Giorgia Meloni.

