Dal Sannio a ‘C’è Posta per Te’ | Angelo ritrova Roberta dopo 60 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto Sant’Agata de’ Goti a ‘ C’è Posta per Te’. Protagonista è Angelo, che ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi per ritrovare Roberta, un amore di gioventù conosciuto circa sessant’anni fa durante il servizio militare nel Vicentino, a Rubbio. Dopo tre tentativi andati a vuoto negli anni, Angelo è riuscito finalmente a rintracciare Roberta grazie al programma. Al momento dell’incontro, lei inizialmente non lo ha riconosciuto, complice il tempo trascorso, mentre Angelo ha ricordato diversi dettagli di quel periodo. “Ricordo tua sorella Bruna, quando abbiamo mangiato insieme” dice e poi le dona alcuni prodotti tipici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

