C' è posta per te a Messina Antonino cerca risposte dal padre dopo 8 anni di silenzio | Sono cresciuto senza di te

Antonino, cresciuto a Milano con la madre, cerca il padre che non sente da otto anni. Originario di Messina, il padre rimaneva lontano, incontrandolo soltanto durante l’estate. Ora, Antonino desidera trovare risposte e ricostruire un rapporto che si è interrotto nel tempo. Questa storia riflette il desiderio di confronto e di chiarimento tra genitori e figli, al di là delle distanze e delle assenze.

