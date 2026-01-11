C' è posta per te a Messina Antonino cerca risposte dal padre dopo 8 anni di silenzio | Sono cresciuto senza di te
Antonino, cresciuto a Milano con la madre, cerca il padre che non sente da otto anni. Originario di Messina, il padre rimaneva lontano, incontrandolo soltanto durante l’estate. Ora, Antonino desidera trovare risposte e ricostruire un rapporto che si è interrotto nel tempo. Questa storia riflette il desiderio di confronto e di chiarimento tra genitori e figli, al di là delle distanze e delle assenze.
Antonino cerca il padre che non sente da otto anni. Lui è cresciuto con la mamma a Milano, mentre il padre è rimasto a vivere a Messina dove è nato lui e lo vedeva solo d'estate.A 16 anni chiede di andare a vivere con il padre, ma a rispondergli è il nonno che dice che il padre non può mantenerlo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
