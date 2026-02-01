C’è Posta per Te madre contro genero 27 anni più grande | Liliana implora la figlia Sara dopo 7 anni di silenzio

Dopo sette anni di silenzio, Liliana e Sara si sono ritrovate in tv, con la madre che ha chiesto perdono e cercato di ricucire il rapporto con la figlia. Un confronto che ha portato alla luce le ferite di una famiglia divisa, tra rancori e accuse mai superate.

Una madre che chiede perdono in tv: cosa è successo tra Liliana e Sara?. Sette anni di silenzio, rancore, accuse reciproche e una ferita che sembra impossibile da rimarginare. A C'è Posta per Te del 1° febbraio, Liliana ha deciso di giocarsi l'ultima carta televisiva per riconquistare la figlia Sara, con la quale non parla dal giorno in cui la ragazza ha deciso di sposare Giovanni, un uomo di 27 anni più grande e senza una posizione lavorativa stabile. Sono originari di Mazara del Vallo. Una storia familiare che è diventata un caso mediatico, tra accuse di manipolazione, differenze generazionali e il grande tabù: l'amore con una forte differenza d'età.

