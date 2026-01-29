Esce da un garage con dell' eroina nello zaino | sequestrati circa 6 chili di droga

La polizia di Verona ha arrestato un 21enne albanese mercoledì pomeriggio. L’uomo è uscito da un garage con uno zaino pieno di eroina. Gli agenti lo hanno fermato e hanno trovato circa 6 chili di droga. Ora si trova in cella, accusato di detenzione ai fini di spaccio.

Un 21enne di origine albanese, nella giornata di mercoledì, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che è stato trovato nella sua disponibilità un grosso quantitativo di droga.Gli agenti della Squadra Mobile scaligera.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Verona Polizia Blitz della Polizia a Poggioreale, un arresto e sequestrati circa nove chili di droga Varese, nello zaino quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti: 42enne arrestato al centro commerciale Nella giornata del 23 gennaio 2026, la Polizia di Varese ha arrestato un uomo di 42 anni trovandolo in possesso di quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti al centro commerciale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Verona Polizia Argomenti discussi: Il fumo esce da un garage tra le casette e poi le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio; Assicurazione auto ferma 2026: è obbligatoria; Esce di casa per andare a lavorare, l'auto brucia; VIDEO | Abano Terme, degrado nello scivolo di un garage: sdegno sul web. Il fumo esce da un garage tra le casette e poi le fiamme (FOTO), intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendioLEVICO TERME. Momenti di tensione e ore di lavoro per i vigili del fuoco, chiamati per un incendio divampato all'interno di un garage. L'allerta è scattata intorno alle 19.15 di oggi, giovedì 22 genna ... ildolomiti.it Esce a spasso con il cane, le svaligiano casaUn furto studiato, freddo, chirurgico. E soprattutto inquietante, perché inserito in un clima che ormai sta facendo paura a ... msn.com – Quando è recluso soffre, è vuole la libertà... Quando esce dal garage guarda ovunque. Tira al guinzaglio, corre nel cortile, si ferma. Sta cercando chi lo ha abbandonato. Vorrebbe scappare. Vorrebbe riabbracciarlo. E sì… - facebook.com facebook #AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #Buzzcocks 29 gennaio 1977 – Esce “Spiral Scratch” I Buzzcocks pubblicano il loro EP di debutto “Spiral Scratch”, registrato autonomamente e distribuito dall’etichetta indipendente New Hormones. Quattro brani x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.