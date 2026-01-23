Spaccio di droga nel Veronese sequestrati più di 27 chili tra hashish e cocaina

Nel Veronese, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 27 chili di hashish e circa 300 grammi di cocaina in un'operazione contro lo spaccio di droga. Tre persone sono state colpite da misure cautelari, mentre altre sei sono in attesa di interrogatorio. L'intervento si inserisce in un più ampio sforzo per contrastare il traffico illecito e garantire la sicurezza della comunità.

Tre soggetti destinatari di misura cautelare, altri 6 in attesa dell'interrogatorio preventivo, circa 27 chili di hashish e poco meno di tre etti di cocaina sequestrati.È il risultato dell'operazione, coordinata dalla procura della Repubblica di Verona, conclusa dalla polizia di Stato scaligera.

