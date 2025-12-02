Increase progetto di Citizen Science | un seme per aiutare la biodiversità

Piantare un seme per far parte di una comunità scientifica e sociale, aiutare la diffusione capillare della biodiversità agroalimentare e la conservazione delle specie preziose di legumi, tradizionali e antiche, rare o esotiche. Sono partite le iscrizioni all’ edizione 2026 del progetto di Scienza dei Cittadini Increase, che dal 2021 coinvolge migliaia di persone in Europa e al quale hanno aderito centinaia di associazioni, Orti sociali, Comuni come quello di Roma e Appignano nelle Marche, associazioni come Ancescao a Parma; e ancora Orti botanici come quelli di Ancona, Bergamo e Trento e tantissimi altri stakeholder del progetto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

