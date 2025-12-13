L' Università porta in piazza la biodiversità | inaugurato il giardino temporaneo davanti al Politeama

L’Università ha inaugurato un giardino temporaneo davanti al Politeama, portando in piazza una varietà di piante tipiche del Mediterraneo. Tra limoni, rosmarino, alloro, ulivi e altre erbe aromatiche, il giardino mira a valorizzare la biodiversità e il patrimonio botanico della regione. Un’installazione che unisce natura e cultura in un contesto urbano.

Ci sono i limoni color del sole, il rosmarino pungente, l'alloro che incoronava gli eroi, l'ulivo simbolo di pace, poi basilico, timo, salvia e menta aromatici come la lavanda profumatissima, e persino l'opuntia che non è altro che il puntuto fico d'India: un giardino mediterraneo è spuntato nel cuore di Palermo.