Da noi… a ruota libera oggi domenica 8 febbraio | gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 8 febbraio, torna su Raiuno Francesca Fialdini con il suo programma ‘Da noi…a Ruota Libera’. L’appuntamento è alle 17, e questa volta ci saranno ospiti a sorpresa e nuove anticipazioni. La conduttrice si prepara a coinvolgere il pubblico con storie vere e momenti di intrattenimento, come sempre in modo semplice e diretto.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 8 febbraio, nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e 'Da noi.a Ruota Libera', in onda alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti, Donatella Rettore, icona pop, da sempre all'avanguardia, che si esibirà sulle note del suo recente successo, 'Malamocco', tratto dal suo ultimo album 'Antidiva Putiferio'; Pierpaolo Spollon, uno dei

