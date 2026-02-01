Da noi… a ruota libera oggi domenica 1 febbraio | gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 1 febbraio, alle 17, torna 'Da noi… a ruota libera'. Gli ospiti sono pronti a parlare di tutto, senza filtri. La trasmissione riprende dopo la pausa e promette ancora confronti diretti e chiacchierate senza troppi fronzoli.

(Adnkronos) – 'Da noi. a ruota libera' torna oggi, domenica 1 febbraio, con un nuovo appuntamento alle 17.20 su Rai 1. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, Serena Rossi, Pilar Fogliati, Matteo Martari, Giulio Scarpati, Francesco Pannofino e Sarah Silvestri. Serena Rossi, è di nuovo in tour con il suo spettacolo teatrale 'SereNata a Napoli', da cui è stato inciso un disco, dallo stesso titolo, che raccoglie brani simbolo della tradizione napoletana. Poi, Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati sono protagonisti della terza stagione di 'Cuori', serie di successo di Rai 1.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Domenica 11 gennaio alle 17 torna su Rai1 'Da noi… a ruota libera' con Francesca Fialdini.

