Da noi… a ruota libera oggi domenica 18 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni
(Adnkronos) –Da noi. a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, torna oggi, domenica 18 gennaio, alle 17.20 su Rai 1. Le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo ma anche le storie di persone comuni che hanno dato una svolta alla loro vita, in un percorso di rinascita e cambiamento. Gli ospiti saranno Sergio Friscia, attore, comico e conduttore radiofonico siciliano, Mietta, cantante di tanti successi, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo 'Per avere me'; Edoardo Leo, protagonista al cinema dal 22 gennaio della nuova commedia di Massimiliano Bruno '2 cuori e 2 capanne'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
