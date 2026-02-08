Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini ospita Donatella Rettore | Ho imparato a tacere oggi essere liberi è complicato

Questa sera a “Da noi… a ruota libera”, Francesca Fialdini ha intervistato Donatella Rettore. La cantante si è aperta senza peli sulla lingua, parlando delle sue esperienze e delle difficoltà di oggi nel sentirsi liberi. Rettore ha confessato di aver imparato a tacere nel passato e ha descritto quanto sia complicato, al giorno d’oggi, vivere senza filtri o restrizioni.

Ospite del programma televisivo Da noi. a ruota libera, Donatella Rettore si è raccontata senza filtri, affrontando temi personali e sociali con la schiettezza che da sempre la contraddistingue. «Ho imparato a tacere, e non è facile per chi sente il bisogno di dire sempre la verità su ciò che lo circonda», ha dichiarato la cantante. Parole che rivelano un cambiamento importante nel suo modo di porsi, maturato con il tempo e con l’esperienza. Rettore ha spiegato quanto sia stato difficile per lei frenarsi: «A volte ho capito che questo poteva ferire e ho provato a trattenermi, ma è stato complicato». 🔗 Leggi su Superguidatv.it

